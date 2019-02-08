Среди 10-ти погибших на базе Фламенго шестеро – воспитанники клуба

На тренировочной базе Фламенго во время пожара погибли 10 человек, 6 из которых – воспитанники клуба.

Стали известны имена погибших во время пожара на тренировочной базе бразильского Фламенго, сообщает O Globo. Шестеро из 10-ти являются воспитанниками местной академии.

В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибших

Издание обнародовало имена Кауа Нунес (14 лет), Франсиско Алвес (15 лет) и Джонатан Крус Вентура (15 лет). Все занимались в академии гранда.

Сообщается, что жертвы трагедии могли спать во время того, когда возникал пожар.