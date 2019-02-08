toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

Среди 10-ти погибших на базе Фламенго шестеро – воспитанники клуба

15:13 41 Читати українською
Среди 10-ти погибших на базе Фламенго шестеро – воспитанники клуба
База Фламенго после пожара / соцсети

На тренировочной базе Фламенго во время пожара погибли 10 человек, 6 из которых – воспитанники клуба.

Стали известны имена погибших во время пожара на тренировочной базе бразильского Фламенго, сообщает O Globo. Шестеро из 10-ти являются воспитанниками местной академии.

В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибших

Издание обнародовало имена Кауа Нунес (14 лет), Франсиско Алвес (15 лет) и Джонатан Крус Вентура (15 лет). Все занимались в академии гранда.

Сообщается, что жертвы трагедии могли спать во время того, когда возникал пожар.

Теги
Мир Фламенго Фламенго
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
56
мин
Фулхэм
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук