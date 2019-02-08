Среди 10-ти погибших на базе Фламенго шестеро – воспитанники клуба

Англия — 13:46 335
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Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність
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В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибшихМир — 12:18 216
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У матери Роналду диагностировали ракИталия — 12:02 361
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Эмилиано Сала найден мертвым – полиция подтвердила, что тело принадлежит футболистуАнглия — 01:09 1782
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Кубок Испании: Бетис не удержал победу над Валенсией, Хоакин забил гол прямым ударом с угловогоИспания — 7 фев 192
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