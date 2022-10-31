Команда Александра Кучера будет иметь плотный календарь в ноябре, в частности, проведет отложенный матч 1-го тура против Александрии.

Поединок первого тура УПЛ против Александрии, который перенесли еще летом, предварительно должен был состояться 16 ноября. Однако сейчас на сайте УПЛ внесли изменения, и теперь противостояние запланировано на 23 число.

Нефарт Довбика и победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Черноморец – 1:0

Перед матчем с командой Юрия Гуры СК Днепр-1 встретится с Шахтером. Это, безусловно, будет главное противостояние первого круга украинского первенства, учитывая нынешнее расположение команд.

Сейчас "спортклубовцы" возглавляют турнирную таблицу УПЛ, имея на 5 очков больше, чем "горняки". Александрия идет четвертой, отставая от днепрян на 8 зачетных баллов.