Сразу пять игроков покидают СК Днепр-1

СК Днепр-1 готов к серьезной кадровой перестройке перед началом сезона в УПЛ.

Юрий Бровченко, Сергей Панасенко, Сергей Чеботаев, Зураб Очигава и Орест Кузык покидают СК Днепр-1. Руководство клуба решило не продлевать соглашения с футболистами. Об этом сообщил Дмитрий Михайленко в эфире передачи Днепр-Футбол.

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Решение попрощаться с Кузыком главный тренер СК Днепр-1 мотивировал чисто футбольными причинами. На эту позицию ему нужен футболист другого плана.

Тренерский штаб рассчитывает, что до 19 июня состав команды будет полностью укомплектован. Ожидается как минимум шесть новичков.

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