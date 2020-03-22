Сразу два украинца отличились голами за Минск в первом матче сезона – видеообзор игры

Украинские легионеры помогли Минску одержать волевую победу в первом туре чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 1 тур

Белшина – Минск – 1:3

Голы: Ковель, 7 – Васильев, 50 (пен.), Хващинский 56, Рыжук, 74

Украинский след был в составе обеих команд – защитник Михаил Пыско вышел в старте Белшины, а по ту сторону баррикад боролись хавбек Александр Васильев и оборонец Дмитрий Рыжук. Двое последних стали одними из героев встречи, но сначала успех праздновали хозяева благодаря точному выстрелу Ковеля.

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Минск начал камбек в дебюте второй половины. Васильев реализовал пенальти за фол против Хващинского, а через 6 минут белорусский форвард забил сам. Окончательно победу оформил Дмитрий Рыжук, удачно замкнув скидку партнера – 3:1.

Минск вместе со Слуцком и Энергетиком-БГУ имеют лучшую разницу забитых-пропущенных, поэтому возглавляют турнирную таблицу после первого тура.

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