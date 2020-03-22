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Сразу два украинца отличились голами за Минск в первом матче сезона – видеообзор игры

19:43 11 Читати українською
Сразу два украинца отличились голами за Минск в первом матче сезона – видеообзор игры
Дмитрий Рыжук / Сайт ФК Минск

Украинские легионеры помогли Минску одержать волевую победу в первом туре чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 1 тур

Белшина – Минск – 1:3

Голы: Ковель, 7 – Васильев, 50 (пен.), Хващинский 56, Рыжук, 74

Украинский след был в составе обеих команд – защитник Михаил Пыско вышел в старте Белшины, а по ту сторону баррикад боролись хавбек Александр Васильев и оборонец Дмитрий Рыжук. Двое последних стали одними из героев встречи, но сначала успех праздновали хозяева благодаря точному выстрелу Ковеля.

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Минск начал камбек в дебюте второй половины. Васильев реализовал пенальти за фол против Хващинского, а через 6 минут белорусский форвард забил сам. Окончательно победу оформил Дмитрий Рыжук, удачно замкнув скидку партнера – 3:1.

Минск вместе со Слуцком и Энергетиком-БГУ имеют лучшую разницу забитых-пропущенных, поэтому возглавляют турнирную таблицу после первого тура.

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Теги
Мир Александр Васильев Александр Васильев Видеоновости Белшина Украинцы за рубежом Михаил Пыско Михаил Пыско Дмитрий Рыжук Дмитрий Рыжук Минск Минск Беларусь
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