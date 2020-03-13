Сразу два клуба АПЛ объявили о карантине из-за выявленных симптомов коронавируса у игроков

Список клубов, пострадавших от пандемии коронавируса, пополняется каждый день.

Эвертон и Борнмут на своих официальных сайтах объявили о введении карантина среди игроков и персонала.

АПЛ официально объявила об остановке чемпионата

Один из футболистов "ирисок" пожаловался на высокую температуру, поэтому клуб решил не рисковать здоровьем всей команды. Ситуация Борнмута еще хуже – симптомы коронавируса обнаружены у голкипера Артура Боруца и четырех работников клуба. Пока нет положительных результатов теста, однако и "вишни" объявили о карантине.

Напомним, ранее коронавируслм заболели главный тренер Арсенала Микель Артета и вингер Челси Каллум Хадсон-Одой.

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