Сразу четыре игрока Челси претендуют на звание лучшего футболиста недели Лиги Европы

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал имена 4 номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы.

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Ими стали Эмерсон Пальмиери, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар. Интересно, что все они выступают за лондонский Челси.

Напомним, "аристократы" разгромили Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и второй раз стали обладателями этого трофея.

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