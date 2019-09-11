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Сразу четверо украинцев представили в сборной новые клубы

22:08 113 Читати українською
Сразу четверо украинцев представили в сборной новые клубы
Эдуард Соболь / УАФ

Евгений Коноплянка и Эдуард Соболь пополнили список игроков, представлявших в сборной наибольшее количество клубов.

В поединке с Нигерией (2:2) четыре украинских футболиста впервые представили в сборной свои новые клубы. Это Александр Караваев (Динамо), Андрей Лунин (Вальядолид), Евгений Коноплянка (Шахтер) и Эдуард Соболь (Брюгге), сообщает Sport.ua.

Караваев сыграл за сборную, будучи представителем уже второй для себя команды, Лунин – третьей, а Коноплянка и Соболь – вообще четвертой. Евгений ранее провел за национальную дружину 45 матчей как игрок Днепра, 11 – Севильи и 26 – Шальке. А Эдуард в 6-ти встречах представлял Зарю, в 4-х – Славию и в 1-й – Яблонец.

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Игроки, которые представляли в сборной Украины наибольшее количество клубов:

6 – Андрей Воронин (Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта, Динамо М.)

5 – Сергей Нагорняк (Нива В., Спартак М., Днепр, Шахтер, Шандунь)

5 – Евгений Селезнев (Арсенал, Шахтер, Днепр, Карабюкспор, Акхисар)

4 – Роман Безус (Ворскла, Динамо, Днепр, Гент)

4 – Денис Бойко (Днепр, Бешикташ, Малага, Динамо)

4 – Андрей Гусин (Карпаты, ЦСКА-Борисфен, Динамо, Крылья Советов)

4 – Евгений Коноплянка (Днепр, Севилья, Шальке, Шахтер)

4 – Артем Кравец (Динамо, Штутгард, Гранада, Кайсериспор)

4 – Юрий Максимов (Днепр, Динамо, Вердер, Вальдхоф)

4 – Сергей Ребров (Шахтер, Динамо, Тоттенхэм, Фенербахче)

4 – Сергей Скаченко (Темп, Динамо, Торпедо М., Метц)

4 – Эдуард Соболь (Заря, Славия, Яблонец, Брюгге)

4 – Анатолий Тимощук (Шахтер, Зенит, Бавария, Кайрат)

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