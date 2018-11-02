Сразу 4 страны планируют подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Румыния, Болгария, Сербия и Греция выразили желание совместно принять чемпионат мира-2030.

Лидеры 4-х балканских стран выразили намерение совместно принять чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2030 году. Премьер-министры Болгарии, Греции и Румынии, а также президент Сербии заявили о готовности подать совместную заявку, сообщает AP News.

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Соответствующая идея была объявлена ​​на встрече представителей всех 4-х стран в Варне. К слову, ранее о намерении принять ЧМ-2030 заявляла Испания. Кроме того, могут быть поданы три совместные заявки – Алжир, Марокко и Тунис, Аргентина, Парагвай и Уругвай, а также Англия и Ирландия.

ЧМ-2030 пройдет ровно через 100 лет от проведения первого в истории Мундиаля. В 1930 году первый чемпионат мира принял Уругвай. Хозяева по итогам того турнира и стали чемпионами мира.