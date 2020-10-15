"В течение трех дней было сложно, была высокая температура. Сделал КТ (компьютерную томографию – прим. "Футбол 24"), показала двустороннюю пневмонию. Тест был отрицательный, но есть все предпосылки, что это коронавирус. Думаю, что это подтвердится. Сейчас пью большое количество антибиотиков, чтобы убить инфекцию.

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Тест повторный и КТ сделаю через неделю. Пока у меня пневмония и воспаление легких с высокой температурой в течение трех дней. Сейчас чувствую себя более или менее хорошо. Лечусь пока дома.

Для игроков Шахтера сейчас плохой период. И психологическое состояние, и физическое в чемпионате не очень удачное. А тут еще и COVID-19, который и меня тронул. Видно, сработало шахтеровское ДНК", – поделился Шевчук в комментарии Великому футболу.

Напомним, из-за вспышки коронавируса игроки Шахтера не смогли отправиться на матч сборной Украины против Франции. Позже к команде Шевченко присоединились только Бондарь, Коваленко и Марлос.

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