"Знаю, что некоторые футболисты не участвовали в таких матчах. Я сегодня спросил у команды, кто играл против клубов из третьей лиги, потому что надо понимать, что придется играть в другой футбол. Это не такая же игра, как другие, потому что соперник выходит играть с удвоенной мотивацией, по-другому подходит к единоборствам и так далее.

Украинец оформил эффектный ассист в матче против Челси в Кубке лиги (ВИДЕО)

В первой половине у нас были проблемы, Во втором тайме мы сыграли намного лучше. Мы внесли тактические изменения, и это сыграло важную роль. Хато сыграл на другой позиции, также нам повезло с тем, что мы забили сразу после возобновления игры", – цитирует Мареску Football London.

Напомним, что Линкольн выиграл у Челси первый тайм благодаря голу Стрита. Ассист ему отдал украинский полузащитник Иван Варфоломеев.

