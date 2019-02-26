Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналом

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага став героєм непересічного епізоду у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті, відмовившись покидати поле. "Футбол 24" пригадує інші курйозні заміни, які мали непередбачувані наслідки.

Аріель Ортега та бунт зі щасливим кінцем

Легендарний аргентинський "ослик" виконав "Кепу" у матчі Рівер Плейт – Расінг на Монументалі (1996 рік). За рахунку 3:3 голкіпер "мільйонерів" Роберто Бонано був вилучений з поля, а керманич Рівера Рамон Діас вирішив зміцнити середню лінію заміною Ортеги на нинішнього асистента Сімеоне в Атлетіко Хермана Бургоса. Аріель категорично відмовлявся покидати газон, тож замість нього на лаву посадили Роберто Моннсеррата. Ортега у підсумку став героєм поєдинку, забивши переможний гол.

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¿Kepa negándose a salir? En un River-Racing de 1996, el árbitro expulsó a Bonano y Ramón Díaz quiso sacar Ortega para que entrase el Mono Burgos. El Burrito se negó a salir, Francescoli detuvo el cambio y el que salió fue Montserrat. Ortega se quedó, marcó y River ganó 4 a 3. pic.twitter.com/Af4GqOu2Vi — David Mosquera (@renaldinhos) 24 лютого 2019 р.

Ван Гаал "прибирає" Сіллессена на 120-й хвилині чвертьфіналу ЧС-2014

Це був один з найбільш пам'ятних моментів бразильського Мундіалю у 2014 році. Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал використав свою останню заміну у матчі проти Коста-Ріки на останній хвилині додаткового часу, щоб провести рокіровку воротарів. Замість основного голкіпера "Ораньє" Яспера Сіллессена місце у рамці посів фахівець з "одинадцятиметрових" Тім Крул. Задум спрацював блискуче – Нідерланди перемогли в серії пенальті з рахунком 4:3.

Луїс Енріке хотів замінити Мессі, а постраждав Неймар

Блискуча домашня перемога Барселони над Ейбаром у жовтні 2014 року (3:0) залишилась на другому плані після дивної витівки Ліонеля Мессі. На 73-й хвилині Луїс Енріке хотів замінити аргентинця, щоб той відпочив перед важливими матчами проти Аякса та Реала, однак лідер каталонців відмовився покидати поле. Після тривалої суперечки обох Лео просто повернувся до тренера спиною. Жертвою примх свого друга став Неймар, якого замінив Мунір.

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Мегапровокація Ор'є щодо Емері

В березні 2017 року захисник ПСЖ Серж Ор'є витратив близько 9-ти хвилин, щоб підготуватись до заміни. Перебуваючи у конфлікті з тренером парижан Унаї Емері, який робив ставку на бельгійця Меньє, івуарієць демонстративно довго надягав "амуніцію". Зрештою Ор'є таки з'явився на полі на 81-й хвилині.

"Довгий вихід Ор'є на заміну? Це не проблема, все нормально", – сказав Емері в ефірі телеканалу Canal + після фінального свистка, а по завершенні сезону продав футболіста у Тоттенхем

moment culte, en fait aurier avait 0 sappes du match sur lui quand on lui a dit de rentrer pic.twitter.com/akdS6bXjDy — Philou (@philousports) 12 березня 2017 р.

Де Россі відмовляється виходити на поле у плей-офф до ЧС-2018

Хавбек збірної Італії Даніеле Де Россі бунтував у стиковому матчі проти Швеції в Мілані (0:0). Зірковий футболіст влаштував словесну перепалку з помічником головного тренера "Скуадри Адзурри" Джамп'єро Вентури.

"Чорт забирай, чому я повинен виходити? Нам не потрібно захищатися, нам потрібно перемагати! Випустіть Лоренцо Інсіньє!" – кричав Де Россі під час гри.

Італія у підсумку не зуміла пробитись на чемпіонат світу-2018, що з італійською збірною трапилось вперше з 1958 року.

Сюррелістичне вилучення Ло Чельсо

Один з лідерів Бетіса опинився в епіцентрі справжньої комедії під час матчу проти Реал Сосьєдада (2:2). У компенсований час гри керманич "огірків" Кіке Сетьєн вирішив замінити Ло Чельсо, однак, коли екс-хавбек ПСЖ покидав поле, його партнер Лорен Морон повалився на газон від болю. Аргентинець декілька разів викрикнув у бік арбітра Прієто Іглесіаса, щоб той звернув увагу на страждання гравця Бетіса, а рефері вирішив, що Ло Чельсо затягує час. Інцидент завершився другою жовтою карткою для аргентинця, який був вилучений ще до заміни.

Найгірша заміна в історії, яка призвела до пенальті

У травні 2017 року Академіка зрівняла рахунок у матчі з дублем Спортінга завдяки пенальті, який "привіз" гравець лісабонського клубу... готуючись до заміни! Футболіст, який перебував за воротами, торкнувся рукою м'яча, вважаючи, що сфера перетнула лицеву лінію. Рефері, не вагаючись, прийняв доволі спірне рішення та вказав на "позначку", а Спортінг згодом пропустив ще й другий гол та поступився з рахунком 1:2.