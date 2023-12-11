"Кепа сыграет. Справедливо или нет оставлять кого-то в запасе – я не знаю. Это в любом случае было бы несправедливо, но кто-то должен оставаться на скамейке. Хорошо, что Лунин получил возможность показать свои качества, которой не имел раньше – мы очень этому рады. Он хорошо себя проявил.

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Кепе не нужно было показывать себя в деле, у него и так есть большой послужной список. И хоть в последних матчах Лунин хорошо играл в воротах, нам следует помнить, что Кепа всегда хорошо выступал до своей травмы", – цитирует AS Анчелотти.

Матч Унион – Реал состоится во вторник, 12 декабря. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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