Недавно швед заявил, что американец слишком активно лезет в политику, чего не должен делать. Джеймс парировал, мол, никогда не будет молчать на фоне проблем расовых и социальных. Теперь Ибрагимович снова обратился к звезде НБА.

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"Расизм и политика – разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, политики – разделяют. Мы не занимаемся другим, если мы там плохие, иначе я бы пошел в политику. Спортсмены должны быть спортсменами, политики должны быть политиками", – цитирует Ибру Football Italia.

К слову, 39-летний ветеран "россонери" в текущем сезоне провел 21 поединок, где отметился 16 голами и 2 ассистами.

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