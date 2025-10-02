"То, как заменеджили Михавка, вызывает немного вопросов, но хорошо, что хотя бы сняли. Хоть и не с первого раза. Неужели сразу не было понятно, что нужно применить concussion protocol и заменить Тараса? Почему игрока не обследовали в положении лежа на спине, ввиду потенциальной травмы шеи после такого сногсшибательного падения?

В Динамо рассказали, есть ли конфликт между Шовковским и Ярмоленко: "Главный тренер публично говорил..."

Это последствия отсутствия современных тренингов в украинских клубах и сборных по оказанию помощи на поле, которые давно применяют в Европе, но в украинских реалиях – это, пока, очень редко встречается.

В итоге, хорошо, что хоть сняли по второму разу после того, как Тарас попытался вернуться, но практически сразу попросил замену имея большой синяк на пол лба", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале Hospital Pass.

Напомним, во время первого тайма игры с Кристал Пэлас (0:2) Тарас Михавко столкнулся головами с соперником, но продолжил игру. Впрочем, защитник ушел с поля на 29-й минуте вследствие повреждения, а на 34-й был заменен. В течение этого промежутка времени Кристал Пэлас забил гол.

Динамо в большинстве проиграло Кристал Пэлас в стартовом матче Лиги конференций – травма Михавка стала фатальной