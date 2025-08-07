"А не повторная ли это травма, случайно? Шахтер сообщил, что Лассина Траоре получил мышечную травму и теперь ожидает операции.

Речь идет о травме четырехглавой мышцы. Именно по поводу отрыва сухожилия четырехглавой мышцы Траоре уже оперировали в Финляндии в августе 2023 года. Тогда игрок пропустил более 6 месяцев.

Шахтер потерял еще одну звезду перед матчем с Панатинаикосом в Лиге Европы

Август 2025 года – снова та же травма. Снова операция. Тут только вопрос – та ли это та же мышца и структура?

Если речь идет об оперативном вмешательстве, то это точно не просто мышечная травма, а тут еще включено и сухожилие, которое необходимо сшивать. На этот раз тоже не следует ожидать, что Траоре вернется быстрее, чем через 6 месяцев.

После той сложной травмы в 2021-м вообще хорошо, что Траоре самостоятельно ходит. А требовать, чтобы он еще и в футбол играл регулярно на высоком уровне и без травм – это космос.

Другой вопрос – как Шахтеру приходится удерживать годами в своем составе игрока, который очевидно будет составлять проблему для финансового бюджета клуба, учитывая риск его травматизма", – написал Дмитрий Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, что Лассина Траоре выступает за Шахтер с 2021 года. 24-летний нападающий перешел в команду из Аякса за 10 миллионов евро.

