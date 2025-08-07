Спортивный врач озвучил сроки восстановления звезды Шахтера: "Хорошо, что он самостоятельно ходит"
Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил сложность травмы форварда Шахтера Лассины Траоре.
"А не повторная ли это травма, случайно? Шахтер сообщил, что Лассина Траоре получил мышечную травму и теперь ожидает операции.
Речь идет о травме четырехглавой мышцы. Именно по поводу отрыва сухожилия четырехглавой мышцы Траоре уже оперировали в Финляндии в августе 2023 года. Тогда игрок пропустил более 6 месяцев.
Шахтер потерял еще одну звезду перед матчем с Панатинаикосом в Лиге Европы
Август 2025 года – снова та же травма. Снова операция. Тут только вопрос – та ли это та же мышца и структура?
Если речь идет об оперативном вмешательстве, то это точно не просто мышечная травма, а тут еще включено и сухожилие, которое необходимо сшивать. На этот раз тоже не следует ожидать, что Траоре вернется быстрее, чем через 6 месяцев.
После той сложной травмы в 2021-м вообще хорошо, что Траоре самостоятельно ходит. А требовать, чтобы он еще и в футбол играл регулярно на высоком уровне и без травм – это космос.
Другой вопрос – как Шахтеру приходится удерживать годами в своем составе игрока, который очевидно будет составлять проблему для финансового бюджета клуба, учитывая риск его травматизма", – написал Дмитрий Бабелюк в своем Telegram-канале.
Напомним, что Лассина Траоре выступает за Шахтер с 2021 года. 24-летний нападающий перешел в команду из Аякса за 10 миллионов евро.