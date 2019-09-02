Спортивный директор Шальке прокомментировал переход Коноплянки в Шахтер

Спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер доволен продажей вингера Евгения Коноплянки в донецкий Шахтер.

"Мы рады, что смогли удовлетворить желание Коноплянки вернуться в свою страну. Мы хотели бы поблагодарить его за его преданность Шальке и пожелать ему всего наилучшего в его будущем – спортивном и частном", – цитирует Шнайдера официальный сайт Шальке.

Коноплянка перешел в Шахтер

Напомним, Евгений Коноплянка после 4 лет пребывания в Европе вернулся в Украину, где будет выступать за донецкий Шахтер. Сумма перехода не разглашается.

Сейчас вингер готовится со сборной Украины к матчу отбора Евро-2020 против Литвы и спаррингу против Нигерии.

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