Спортивный директор Ромы однозначно ответил Тоттенхэму и Ювентусу по трансферу Дзаньоло

Молодой полузащитник Ромы Николо Дзаньоло продолжит защищать цвета "волков".

Спортивный директор Ромы Джанлука Петрачи прокомментировал слухи о возможном трансфере Николо Дзаньйоло.

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"Я должен работать, чтобы выжать максимум из Дзаньоло. Я также очень практичный человек и у меня есть прямой контакт с моими игроками.

Я никогда не выставлял Николо на продажу. На трансферном рынке всегда много слухов, но там нет Дзаньоло", – цитирует Петрачи Sky Sports.

В СМИ основными претендентами на 20-летнего таланта называли Тоттенхэм и Ювентус.

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