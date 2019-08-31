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Спортивный директор ПСЖ рассказал о переговорах с Барселоной по Неймару

10:47 210 Читати українською
Спортивный директор ПСЖ рассказал о переговорах с Барселоной по Неймару
Неймар / ФК ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Леонардо Араужо заявил, что его клуб открыт для предложений Барселоны по Неймару.

"Наша позиция всегда была понятной и открытой. Барселона сделала первое официальное предложение 27 августа, всего за пять дней до закрытия рынка. Мы готовы обсуждать и других игроков в соглашении, но не было никакой договоренности. Наше предложение не было принято.

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Будут ли еще переговоры? Все зависит только от Барселоны. Мы ждем от нее нового предложения по Неймару. Мы не устанавливали никаких крайних сроков. 2 сентября – день закрытия трансферного окна – это крайний срок", – цитирует Леонардо Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар не хочет выступать за ПСЖ и стремится вернуться в Барселону. Каталонский гранд не имеет достаточно средств, чтобы удовлетворить требования французов.

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