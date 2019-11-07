Спортивный директор ПСЖ Леонардо: Меня раздражает, что Зидан часто говорит о Мбаппе

Бразилец Леонардо, который работает спортивным директором ПСЖ, выразил свое недовольство в адрес Зинедина Зидана – тренер Реала слишком часто вспоминает звездного нападающего французов Килиана Мбаппе.

"Скажу честно, это немного раздражает нас. Сейчас не то время, чтобы постоянно обсуждать игрока нашей команды, и это происходит не впервые. Я думаю, что это должно прекратиться.

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Я очень уважаю Зидана, но сейчас не стоит трогать одного из лучших футболистов мира, невероятного игрока. Мы очень рады, что он играет за нашу команду, у него еще 2,5 года действующего контракта", – сказал Леонардо в комментарии L'Equipe.

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Напомним, Реал на протяжении нескольких последних трансферных окон пытался подписать Мбаппе, однако ПСЖ наотрез отказался отпускать чемпиона мира в Мадрид.