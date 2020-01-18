Спортивный директор Овьедо объяснил, чего ожидает от Лунина

Спортивный директор Овьедо Франсеск Арнау прокомментировал переход голкипера сборной Украины Андрея Лунина в лагерь "синих".

"Я очень хотел, чтобы Лунин оказался в нашей команде и благодарен всем, кто помог нам заполучить такого сильного голкипера. Спасибо Артуро Элиасу (главный акционер клуба – прим.) и мадридскому Реалу.

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Рад, что у нас появилась возможность подписать Лунина. Уверен, что Андрей покажет свои лучшие качества и будет прогрессировать", – цитирует Арнау официальный Твиттер клуба.

Напомним, Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, будет выступать за клуб из Астурии на правах аренды до окончания текущего сезона. Он уже успел дебютировать за новую команду – Андрей сыграл в выездном матче 23 тура Сегунды против Альмерии (0:2). Сейчас команда занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды.

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