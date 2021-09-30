Спортивный директор Миная подошел к Кобину и сказал, что он не будет проводить тренировку, – Цымбал
Тренер Миная Николай Цымбал рассказал детали увольнения Василия Кобина с поста наставника закарпатского клуба.
"Перед тренировкой спортивный директор озвучил Кобину информацию от президента о том, что он не будет ее проводить. Спортивный директор попросил меня провести эту тренировку, а в дальнейшем будут указания президента, что, кому и куда. Но Кобин точно уходит в отставку.
Минай официально уволил Кобина
Информация о судьбе тренерского штаба, думаю, будет уже завтра. Возможно, что готовить команду к следующей игре будем мы, а может кто-то приедет. Этот вопрос сейчас в компетенции спортивного директора", – сказал Цымбал для ТК Футбол.
Напомним, Кобин уже прощался с Минаем в марте этого года, но летом принял решение вернуться к закарпатскому клубу. После 9-ти туров УПЛ Минай расположился на 15-й строчке.
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