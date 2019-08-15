Спортивный директор Ювентуса прокомментировал возможность подписать Икарди

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи ответил на слухи о возможном переходе Мауро Икарди.

"Мауро Икарди? У нас есть отличные нападающие, мы ими довольны. Не знаю, сколько больших европейских клубов сравнятся с нами по подбору игроков в атаке. Икарди – футболист Интера. Я не понимаю, зачем нам сейчас думать про других нападающих", – цитирует Паратичи goal.com.

Монако присоединился к борьбе за Икарди

Напомним, новый наставник Интера Антонио Конте не рассчитывает на скандального аргентинца и стремится продать его в другой клуб.