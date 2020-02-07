Спортивный директор Боруссии Д рассказал, как ему удалось уговорить Холанда перейти в клуб

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк поделился подробностями перехода норвежского нападающего в стан "шмелей".

"Мы показали Эрлингу видео с фанатской трибуны Боруссии – как она поддерживает команду. Мне кажется, ему понравилось. У него такой характер, который подходит нашему клубу, болельщикам и стадиону. Его вдохновляет такая атмосфера на поле, и он доказывает это в матчах.

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Мы очень старались, чтобы подписать Холанда. Конечно, другие клубы также хотели его и делали для этого все возможное. Я радовался, как ребенок, когда мы встречались с его агентом для согласования контракта", – цитирует Цорка издание Bild.

Напомним, 19-летний норвежец перешел в дортмундскую Боруссию из Зальцбурга за 20 млн евро. Эрлинг подписал контракт со "шмелями" до 30 июня 2024 года.

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