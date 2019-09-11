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Спортивный директор Боруссии Д откровенно рассказал, почему Санчо не перешел в Манчестер Юнайтед

16:38 61 Читати українською
Спортивный директор Боруссии Д откровенно рассказал, почему Санчо не перешел в Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо / Getty images

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк поделился подробностями неудачного перехода полузащитника Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед прошлым летом.

"Санчо и Манчестер Юнайтед – это горячая тема сейчас. Его переговоры с клубом и мои – с его представителями. Встреча действительно была.

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Манчестер Юнайтед пригласил представителя. Но, насколько я знаю, он сказал клубу, что, независимо от размера потенциального предложения, мы не отпустим Джейдона этим летом. В свою очередь игрок тоже не выразил желания делать следующий шаг уже в это межсезонье", – цитирует Цорка Mirror.

Санчо является воспитанником Манчестер Сити. В 2017 году хавбек перебрался в Боруссию. Прошлым летом интерес к нему также проявляли мадридский Реал и ПСЖ.

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