Ник Салихамиджич в скором времени станет игроком Ванкувер Вайткепс, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Для 19-летнего правого защитника готовят аренду из Баварии на полтора года, а прежде Ник переподпишет долгосрочный контракт с Мюнхеном.

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До конца этого года Салихамиджич-младший будет играть за второй состав Вайткепс, а с января перейдет в основную команду, выступающую в МЛС. Это будет шанс для Ника перейти во взрослый футбол. В Баварии он играл за дубль в региональлиге.

Трансфер устроил, конечно, Хасан Салихамиджич. Спортивный директор Баварии ловил много критики за свою работу в Мюнхене, но после подписания Мане оценки изменились. Хасан сохранил хорошие отношения с Ванкувером после трансфера Альфонсо Дэвиса.

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