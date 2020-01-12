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Спортивный директор Альянсы рассказал, почему перуанский клуб до сих пор не согласовал переход Самбрано из Динамо

12 января 10:10 169 Читати українською
Спортивный директор Альянсы рассказал, почему перуанский клуб до сих пор не согласовал переход Самбрано из Динамо
Карлос Самбрано / America TV

Спортивный директор перуанской Альянсы Густаво Севальос рассказал, что мешает трансферу Карлоса Самбрано из киевского Динамо.

"Конечно, мы хотим заполучить игрока уровня Карлоса Самбрано. Но правда в том, что таких игроков трудно привести в перуанский футбол. Дело в том, что в клубах, за которые они выступают, совсем другие бюджеты. Мы очень далеки от них", – цитирует Севальоса Golperu.

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Напомним, ранее стало известно, что перуанский защитник готов пойти на уменьшение зарплаты ради ускорения своего перехода в Альянсу – сначала футболист хотел зарабатывать 40 тысяч долларов в месяц, но сейчас согласен снизить эту сумму до 30 тысяч.

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