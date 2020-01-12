Спортивный директор Альянсы рассказал, почему перуанский клуб до сих пор не согласовал переход Самбрано из Динамо

Спортивный директор перуанской Альянсы Густаво Севальос рассказал, что мешает трансферу Карлоса Самбрано из киевского Динамо.

"Конечно, мы хотим заполучить игрока уровня Карлоса Самбрано. Но правда в том, что таких игроков трудно привести в перуанский футбол. Дело в том, что в клубах, за которые они выступают, совсем другие бюджеты. Мы очень далеки от них", – цитирует Севальоса Golperu.

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Напомним, ранее стало известно, что перуанский защитник готов пойти на уменьшение зарплаты ради ускорения своего перехода в Альянсу – сначала футболист хотел зарабатывать 40 тысяч долларов в месяц, но сейчас согласен снизить эту сумму до 30 тысяч.

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