– Целый день обсуждаем историю с будущим классическим Шахтер – Динамо. За кого Александрия будет болеть в этом матче? За то, чтобы подтянуться ближе к Динамо, чтобы киевляне потеряли очки или все же, чтобы защитить второе место, чтобы Шахтер потерял?

– Давайте скажу лично за себя, чтобы не отвечать за всю Александрию. Лично я в этом матче буду болеть все же за победу Шахтера, потому что я ставлю самые амбициозные цели. Я надеюсь на то, что мы сможем.

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– Насколько вы могли думать об этих целях на старте сезона?

– Перед первым матчем против ЛНЗ в начале сезона я фактически анонсировал возможный выход Александрии в еврокубки. Я действительно в это верил с начала, потому что я считаю, что этот набор игроков, который мы имеем, с этим тренерским штабом способен на высокие победы.

Уже во время сезона, когда удавалось получать результаты, то приходило понимание, что все же это реально и возможно, но хочу подчеркнуть, что финишная прямая впереди. Мы имеем 4 сверхважных матча. Именно поэтому, я не хотел бы давать преждевременных выводов или резюмировать этот сезон, – сказал Телько для УПЛ ТВ.

К слову, сейчас Александрия занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Клуб отстает от лидера – Динамо, на 6 очков. Третье место в УПЛ занимает донецкий Шахтер, у которого на 4 пункта меньше, чем у Александрии.

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