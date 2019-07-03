Спортивный директор Альбасете прокомментировал продление контракта с Зозулей

Спортивный директор Альбасете Мауро Перес рассказал, что клуб продлил контракт с Романом Зозулей ради болельщиков.

"Продление контракта с Зозулей сделано для болельщиков, учитывая любовь, которую они показали к игроку. Зозуля – тот футболист, который будет поддерживать конкуренцию в команде, бороться и достигать успехов в атакующей линии нашей команды", – цитирует Переса официальный сайт Альбасете.

Зозуля официально продлил контракт с Альбасете

Напомним, недавно украинский нападающий продлил контракт с Альбасете до 2021 года. Ранее Зозулю сватали в ряд испанских клубов и даже в Динамо.

К слову, в прошлом сезоне 29-летний форвард провел за Альбасете 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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