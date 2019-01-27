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Спортинг завоевал Кубок португальской лиги, вырвав победу над Порту в серии пенальти

27 января 00:38 176 Читати українською
Спортинг завоевал Кубок португальской лиги, вырвав победу над Порту в серии пенальти
ФК Спортинг

Лиссабонский Спортинг стал обладателем Кубка португальской лиги, одолев в финальном матче, который проходил в Браге, своего принципиального соперника Порту.

Кубок португальской лиги, финал

Порту – Спортинг –1:1 (пенальти – 1:3)

Голы: Фернандо, 79 – Дост, 90+2

Большая часть игрового времени прошла в обоюдной борьбе. Лишь на 79-й минуте поразить ворота соперника сумел нападающий Порту Фернандо.

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Спасти Спортинг от поражения сумел Бас Дост, сравняв счет с пенальти уже в компенсированное арбитром время.

В серии послематчевых пенальти за Порту сумел забить лишь Алекс Теллес, тогда как игроки Спортинга промазали лишь однажды.

Кубок португальской лиги: Спортинг победил Брагу в странной серии пенальти, где из 7 ударов был забит 1 гол

Кубок португальской лиги проводится с 2007 года. Для Спортинга это вторая победа в турнире. Самым титулованным клубом в истории соревнования остается Бенфика, которая завоевывала трофей 7 раз. Порта не выигрывал Кубок Лиги ни разу.

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