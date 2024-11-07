Спортинг снизил цену на Дьёкереша – он оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити
Лиссабонский Спортинг готов отпустить летом Виктора Дьёкереша за 75 млн евро.
Спортинг снизил цену на своего ведущего бомбардира Виктора Дьёкереша до 75 млн евро, информирует The Telegraph. Ранее руководство "львов" планировало выручить за шведского форварда 100 млн евро – именно такая клаусула прописана в контракте игрока с клубом.
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Сообщается, что ряд английских клубов обрадовался новости о снижении цены на форварда – они находятся в состоянии повышенной готовности. В частности речь идёт об Арсенале, Челси и Манчестер Юнайтед. Ранее швед уже выступал в Англии – он успел поиграть за Брайтон, Суонси и Ковентри.
Контракт Дьёкереша со Спортингом рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне Виктор забил в 16 матчах во всех турнирах 23 гола и оформил 4 ассиста.
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