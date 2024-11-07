Спортинг снизил цену на своего ведущего бомбардира Виктора Дьёкереша до 75 млн евро, информирует The Telegraph. Ранее руководство "львов" планировало выручить за шведского форварда 100 млн евро – именно такая клаусула прописана в контракте игрока с клубом.

Бомбардир Спортинга вошел в уникальный список голеадоров – там только Месси и одноклубник Мудрика

Сообщается, что ряд английских клубов обрадовался новости о снижении цены на форварда – они находятся в состоянии повышенной готовности. В частности речь идёт об Арсенале, Челси и Манчестер Юнайтед. Ранее швед уже выступал в Англии – он успел поиграть за Брайтон, Суонси и Ковентри.

Контракт Дьёкереша со Спортингом рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне Виктор забил в 16 матчах во всех турнирах 23 гола и оформил 4 ассиста.

Лига чемпионов: Дёкереш и Аморим уничтожили Ман Сити, Холанд посрамлен в дуэли бомбардиров, Лилль остановил Ювентус