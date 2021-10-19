Матч Бешикташ – Спортинг Лиссабон стартовал в 19:45 по Киеву. Это была едва ли не последняя возможность для обеих команд вмешаться в борьбу за выход в 1/8 финала, ведь и "орлы", и португальцы проиграли первые два поединка и не набрали ни одного очка. Зато Аякс и Боруссия Д уверенно возглавляли квартет C, набрав по 6 пунктов. В стартовом составе Бешикташа нашлось место Домагою Виде и Алексу Тейшейре – экс-лидерам Динамо и Шахтера соответственно.

Хозяева с первых секунд игры захватили инициативу и моменты у ворот Спортинга пошли сразу. Дважды опасно пробивал Рашид Геззаль – сначала его удар с лету после подачи с углового был немного неточным, а буквально спустя минуту алжирец едва не поразил дальний угол! Сантиметров не хватило алжирскому атакующему хавбеку. Алекс Тейшейра заработал перспективный штрафной для Миралема Пьянича. До ворот было 26 метров, но полузащитник сборной Боснии и Герцеговины перебросил как стенку, так и створ.

Ман Сити разбомбил Брюгге на выезде в матче ЛЧ – гениальный гол конкурента Зинченко, Соболь держался до последнего

Такой старт Бешикташа, похоже, стал неожиданностью для гостей, которые откровенно занервничали. Регулярные обрезки на своей половине поля только чудом не приводили к ударам в створ Антонио Адана. Кипер Спортинга выдал чудо-сейв после удара Батшуаи фактически вплотную – правда, офсайд.

Как это часто бывает, команда, которая даже не думает об атаке, забила с первого же момента. Дестаноглу перевел мяч на угловой после удара Сарабии, но после розыгрыша стандарта взятия ворот избежать уже не удалось. Центрбек Коатес замкнул скидку Игнасиу и вывел Спортинг вперед на 15-й минуте.

Гол явно добавил уверенности команде Рубена Аморима. Матеус Рейс пробил с линии штрафной, но немного не попал. Кипер Спортинга едва не стал автором ассиста – после его длинного паса Педру Госалвеш не смог переиграть вратаря Бешикташа! Нуньеш едва не срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового. Но уже следующий угловой стал голевым – Пьянич подал, а Ларин перевисел Рейса и головой сравнял счет. Славко Винчич послушал подсказку VAR и гол засчитал. 1:1 – роскошные 25 минут в Стамбуле!

На этом феерия и не думала останавливаться. Тут же Спортинг во второй раз классно разыграл угловой. Коатес оформил дубль – на этот раз уругваец забил гол-близнец, воспользовавшись скидкой Паулиньо.

Такое развитие событий деморализовало уже Бешикташ. "Орлы" начали проваливать центр поля, что приводило к контратакам Спортинга. Но как раз турки могли сравнять счет – Батшуаи принял мяч, а вторым касанием попал в ближнюю штангу! Коатес пробил головой после подачи углового – мяч попал в выставленную руку Домагоя Виды, который стоял спиной к уругвайцу. Винчич сразу не увидел эпизода, но VAR был неумолим – пенальти. Сарабия развел мяч и вратаря по разным углам.

Уже в компенсированное к первому тайму время Алекс Тейшейра создал шедевр. Бразилец ударом в касание с разворота положил мяч в дальнюю девятку. Радость трибун и футболистов прервал видеоасистент. После длительной паузы шедевральный гол Тейшейры таки был отменен. Крохотный, но офсайд. В итоге, 1:3 – итог первого тайма, в котором все решили ошибки игроков Бешикташа после стандартов у своих ворот.

Второй тайм стартовал совсем не так ярко, как первый. Бешикташ создал убойный момент только на 61-й минуте – Адан спас Спортинг после удара Ларина, а второй темп атаки завершился неточным выстрелом Батшуаи. Вида едва не привез второй пенальти в ворота стамбульцев, но на этот раз VAR занял сторону хорватского защитника, не зафиксировав игру рукой. Паулиньо мог хоронить "орлов", однако попал в штангу с нескольких метров.

Обмен моментами продолжился. Батшуаи обыграл кипера и пробил по пустым воротам с острого угла – выше. Невероятный шанс упустил бельгиец, оправданием для которого может быть разве что острый угол и наличие защитника в воротах. Как не забили гости – это тоже фантастика. Паулиньо проверил на прочность перекладину ворот Бешикташа, а с добиванием справился кипер. На последних минутах нападающий Спортинга таки добился своего. Паулиньо обводящим ударом в касание поразил дальний угол и поставил точку в противостоянии. 1:4.

Спортинг набрал первые очки в групповом турнире, поднявшись на чистое 3 место. Бешикташ под руководством Серджена Ялчина проиграл все три матча и замыкает квартет C.

Маліновський у "Театрі мрій", жага помсти Клоппа та нова битва мільярдів: головні фішки 3-го туру Ліги чемпіонів