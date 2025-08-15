У Барселоны появился новый источник дохода. В пятницу, 15 августа, Спортинг достиг соглашения с каталонским клубом по выкупу полного контракта Франсишку Тринкау. Португальский вингер продолжит выступать за "зелено-белых" – он играет за них с 2022 года.

Барселона дважды подставила Флика еще до начала сезона: "Я не рад"

Оба клуба владели 50% на игрока. Теперь, выкупив оставшуюся половину за 11 миллионов евро, "львы" стали полноценными владельцами прав на вингера. Таким образом, Барселона получила значительную сумму за игрока, на которого больше не рассчитывала.

Тринкау перешел в Барселону из Браги в сезоне 2020/21. Несмотря на техническую мощь, вингер не смог закрепиться в составе на постоянной основе. По окончании сезона португалец отправился в аренду в Вулверхэмптон.

Доход от этой суммы поможет Барселоне продолжить работу над регистрацией игроков. Клуб все еще ожидает разрешения на регистрацию Жоана Гарсии, Маркуса Рашфорда, Руни, Жерара Мартина и Войцеха Щенсны.