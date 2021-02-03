Нападающий Жуан Паулинью перебрался из Браги в лиссабонский Спортинг.

"Львы" на официальном сайте объявили о трансфере 28-летнего нападающего. Контракт рассчитан до лета 2025-го, сумма трансфера не разглашается.

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Паулинью провел 24 матча в текущем сезоне, отличился 10 голами и 4 ассистами. Нападающий успел поразить ворота Зари в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы. Форвард идет на явное повышение – после 16 туров Спортинг возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, а Брага на третьей строчке.

Добавим, что альтернативой Паулинью считался Роман Яремчук, однако, похоже, что игрок сборной Украины завершит сезона в Генте.

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