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Спортинг подал жалобу в ФИФА из-за трансфера Мартинша в Атлетико

15:41 62 Читати українською
Спортинг подал жалобу в ФИФА из-за трансфера Мартинша в Атлетико
Желсон Мартинш / фото: ФК Спортинг

Лиссабонский Спортинг обратился в ФИФА с жалобой на хавбека Желсона Мартинша через переход в Атлетико.

Мартинш перешел в Атлетико в качестве свободного агента и подписал контракт на пять лет.

Спортинг отрицает аргументы, которые заставили Мартинша разорвать контракт и требует компенсацию в размере 50миллионов евро.

По информации Mundo Deportivo, Атлетико пытался договориться со Спортингом. Испанцы предлагали 15 миллионов евро и рассматривали возможность включения в соглашение форварда Лусиано Вьетто. Но португальский клуб не устроила такая невысокая сумма компенсации.

Спортинг летом уже подавал жалобу в ФИФА на трансфер голкипера Руя Патрисиу в Вулверхэмптон.

Теги
Испания ФИФА Желсон Мартинш Желсон Мартинш Атлетико Атлетико Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
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