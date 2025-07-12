В субботу, 12 июля, Виктор Дьекереш пропустил очередную тренировку Спортинга – ранее он отказался играть в контрольном матче с Насьоналем. Как информирует MaisFutebol, руководство "львов" планирует оштрафовать шведа.

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Форвард должен был явиться на базу Академии Криштиану Роналду в Алкошети в 16:30 по местному времени, но не сделал этого. Его отсутствие сильно ощущалось и было заметно.

"Львы" отправились в Лагос, где проведут предсезонные сборы.

Напомним, что Дьёкереш бунтует против решения руководства клуба – боссы отказываются продавать форварда в Арсенал.

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