Спортинг – Овьедо: онлайн-трансляция матча – Лунин в дерби украинцев

Спортинг принимает Овьедо в астурийском дерби в рамках 34 тура Сегунды. Онлайн-трансляцию матча Лунина смотрите на "Футбол 24".

Горячая испанская вывеска с "сине-желтым" акцентом. Голкипер национальной сборной Украины против защитника молодежки Богдана Милованова, который только восстановился после перелома ноги и пока не попадает даже в заявку. Матч Спортинг – Овьедо стартует в 22:45. Лунина устроит только победа, ведь любой другой результат оставляет в зоне вылета. Однако Хихон на родном стадионе за последние 5 туров выдал лучшие результаты во втором дивизионе чемпионата Испании, поэтому не намерен впервые за 23 года проигрывать "синим" дома.

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Спортинг – Овьедо: смотреть матч Лунина онлайн – трансляция 22 июня 2020