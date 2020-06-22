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Спортинг – Овьедо: онлайн-трансляция матча – Лунин в дерби украинцев

22:44 - Читати українською
Спортинг – Овьедо: онлайн-трансляция матча – Лунин в дерби украинцев
Спортинг – Овьедо: онлайн-трансляция матча 22 июня 2020 – Лунин в дерби украинцев

Спортинг принимает Овьедо в астурийском дерби в рамках 34 тура Сегунды. Онлайн-трансляцию матча Лунина смотрите на "Футбол 24".

Горячая испанская вывеска с "сине-желтым" акцентом. Голкипер национальной сборной Украины против защитника молодежки Богдана Милованова, который только восстановился после перелома ноги и пока не попадает даже в заявку. Матч Спортинг – Овьедо стартует в 22:45. Лунина устроит только победа, ведь любой другой результат оставляет в зоне вылета. Однако Хихон на родном стадионе за последние 5 туров выдал лучшие результаты во втором дивизионе чемпионата Испании, поэтому не намерен впервые за 23 года проигрывать "синим" дома.

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Спортинг – Овьедо: смотреть матч Лунина онлайн – трансляция 22 июня 2020

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19:23
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Теги
Испания Украинцы за рубежом Видеоновости Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Сборная Украины Спортинг Хихон Спортинг Хихон Сегунда
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