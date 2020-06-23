Овьедо впервые за 23 года обыграл Спортинг на выезде – Лунин в дерби украинцев выдал сухой матч

Спортинг уступил Овьедо (0:1) в астурийском дерби в рамках 34 тура Сегунды. Счет и обзор матча Лунина читайте на "Футбол 24".

Испания 2019/20. Сегунда, 34 тур

Спортинг Хихон – Овьедо – 0:1

Гол: Борха Санчес, 69

Горячая испанская вывеска с "сине-желтым" акцентом. Голкипер сборной Украины против защитника молодежки Богдана Милованова, который только восстановился после перелома ноги. Матч Спортинг – Овьедо стартовал в 22:45. Лунина устраивала только победа, ведь любой другой результат оставлял в зоне вылета. Однако Хихон на родном стадионе за последние 5 туров выдал лучшие результаты во втором дивизионе чемпионата Испании, поэтому не собирался впервые за 23 года проигрывать "синим" дома.

Спортинг – Овьедо: онлайн-трансляция матча – Лунин в дерби украинцев

Хозяева владели преимуществом до перерыва. Украинский голкипер дважды вступил в игру после ударов из пределов штрафной. Кроме этого, Лунин неоднократно классно действовал на выходах, в том числе и за пределами своих владений. Во втором тайме команда Зиганды почувствовала момент слабости соперника и в одной из контр отличилась, поймав Спортинг на обрезке. Борха Санчес быстро протянул мяч, обыгрался с Ортуньо и прошил голкипера.

За несколько минут до конца Овьедо пропустил после удара головой – как ни тянулся наш голкипер, не смог выловить. Судья отменил гол, VAR проверил эпизод на предмет офсайда и спас сухой матч Лунина – лишь математические линии помогли определить, что плечо форварда было ближе к воротам, чем нога защитника. Арендованный вратарь Реала неожиданно празднует первую победу после возобновления сезона. Овьедо покидает зону вылета, набирая 40 очков, что на 5 меньше, чем у Хихона.