В сезоне 2025/26 под девятым номером в Спортинге будет играть Конрад Хардер.

Спортинг принял участие в матче за Трофей Синко Виолинос против Вильярреала. Знаменательное событие произошло с обменом номеров: несмотря на то, что трансфер форварда Виктора Дьёкереша в Арсенал еще не состоялся, “львы” уже отобрали у шведа его любимую "девятку".

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С нового сезона под этим номером будет выступать 20-летний Конрад Хардер, который в прошлом сезоне был дублером звездного шведа. В 47 матчах за Спортинг он забил 11 голов и оформил 7 ассистов, забивая каждые 140 минут.

Спортинг победил Вильярреал со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 8-й минуте забил капитан Мортен Юльман.

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