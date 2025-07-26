Форвард Спортинга Виктор Дьекереш был наказан своим клубом крупным штрафом за отказ возвращаться к тренировкам.

Дьёкереш не прибыл на тренировочный сбор Спортинга в Алгарви 12 июля, за что был оштрафован на месячную зарплату. Об этом информирует MaisFutebol.

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Пока длились переговоры между Арсеналом и Спортингом, 27-летний шведский игрок отдыхал на Мальорке. Президент "львов" Фредерику Варандаш гарантировал, что игрок будет наказан "большим штрафом" – и сдержал свое обещание.

Ожидается, что бомбардир вот-вот перейдет в стан "канониров". Сумма сделки составит 63,5 миллиона евро плюс еще 10 миллионов евро дополнительных бонусов.

За два сезона в стане "львов" Виктор Дьёкереш помог Спортингу выиграть два чемпионата и Кубок Португалии, забив 97 голов в 102 играх.

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