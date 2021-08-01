В матче за первый португальский трофей сезона лиссабонский Спортинг в волевом стиле одолел Брагу. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Португалия, Суперкубок Португалии

Спортинг – Брага – 2:1

Голы: Кабрал, 29, П. Гонсалвеш, 43 – Франсержиу, 20

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Активный старт от обеих команд привел к обмену голами уже в первой трети матча. Открыла счет Брага. На 20-й минуте Орта технической передачей с центра поля нашел в полукруге штрафной Франсержиу, тот принял мяч и мощным ударом от левой стойки открыл счет.

"Львы" отыгрались спустя каких-то девять минут: Мендеш длинным пасом со своей половины вывел Жоване Кабрала на свидание с голкипером, а он уверенно переиграл Матеуса в ближнем бою – 1:1! А перед перерывом лиссабонцы вышли вперед. Примерную атаку Спортинга мастерским ударом по диагонали в дальнюю девятку завершил Педру Гонсалвеш.

Во второй половине столичный гранд вполне мог учинить разгром. "Зелено-белые" успустили сразу несколько возможностей закрепить свое преимущество. Удар Паулиньо вовремя заблокировал защитник, еще один мощный выстрел Гонсалвеша прекрасно парировал Матеус, а Кабрал лишь чудом не попал в угол, когда бил с пределов штрафной под дальнюю штангу.

В конце концов, Спортинг уверенно довел поединок до победы и добавил к чемпионскому титулу сезона 2020/21 и Суперкубок Португалии. Для 36-летнего тренера "львов" Рубена Аморима это 4-й трофей в тренерской карьере.

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