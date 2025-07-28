Спортинг на своем официальном сайте объявил о подписании 27-летнего форварда сборной Колумбии Луиса Суареса, который ранее успел поиграть также за Гранаду и Марсель. Его последним клубом была Альмерия.

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Суарес подписал контракт до 2030 года. Он содержит пункт о клаузуле в размере 80 млн евро. Он взял себе 97-й номер – в честь года своего рождения.

У Луиса есть татуировка на плече с изображением льва – именно такое прозвище носит Спортинг. "Я отождествляю себя с этим животным из-за его личности и характера, а также упорства, с которым оно защищает свое стадо", – отметил он.

Трансфер обошелся "зелено-белым" в 20 млн евро. Еще 7 млн евро Альмерия может получить в виде бонусов.

Луис Суарес является тезкой одноклубника Лео Месси по Интеру Майами. Аргентинец и уругваец – лучшие друзья.