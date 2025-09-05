Джеремайя Сен-Жюст несколько раз пытался уйти из Спортинга в летнее трансферное окно, но из этого ничего не вышло. Теперь ему в клубе больше не рады – “львы” исключили нидерландца из состава. Сам 28-летний защитник опубликовал заявление, в котором выразил удивление таким поворотом событий.

Ранее два трансфера с его участием – в Осасуну и берлинский Унион – сорвались в последний момент. Технический директор Униона Хорст Хельдт объяснил, почему это произошло. Оказалось, что переход Сен-Жюста сорвался из-за срыва другого трансфера.

Диогу Лейте был на пути к отъезду из Берлина. Защитник должен был покинуть Унион, но этого не случилось. Поэтому клуб решил расторгнуть соглашение со Спортингом.

К слову, Унион также исключил Лейте из своего состава.

Сен-Жюст два года подряд становился самым быстрым футболистом Бундеслиги, когда играл за Майнц. В сезоне 2021/22 он совершил рывок на 36.63 км/час. Джеремая показывал едва ли не самый большой прогресс среди центрбеков немецкого первенства.

