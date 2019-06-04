Спортинг хочет купить Малиновского на деньги с трансфера лидера команды

Хавбек Генка Руслан Малиновский может стать игроком Спортинга в летнее трансферное окно.

Португальцы уже собирают средства для приобретения игрока сборной Украины, информирует A Bola.

Малиновский – о своем будущем: Не рассматриваю УПЛ, нужно делать шаг вперед

Лиссабонцы смирились с уходом своего лидера Бруну Фернандеша в это межсезонье. Спортинг готов продать игрока за сумму от 50 до 70 миллионов евро. Часть заработанных денег пойдет на укрепление среднего звена команды Марселя Кайзера. Одним из участников этого процесса и должен стать Руслан Малиновский, на которого выделят около 10 млн с трансфера Фернандеша.

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В сезоне 2018/19 Малиновский окончательно закрепился в статусе лидера новоиспеченного чемпиона Бельгии и стал целью для многих европейских грандов.