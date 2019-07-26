Спортинг хочет избавиться от бывшего хавбека Динамо Петровича – серб получает слишком большую зарплату

Полузащитник Радосав Петрович не входит в планы лиссабонцев на следующий сезон.

Португальский гранд хочет избавиться от 30-летнего игрока, информирует A Bola.

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Серб тренируется отдельно от основного состава Спортинга. Клуб не хочет платить Петровичу зарплату в размере 2,4 миллиона евро, поэтому готов выслушать любые предложения по хавбеку. Приоритетными вариантами для Петровича будут клубы турецкой Суперлиги, в которой он в свое время выступал за Генчлерберлиги.

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Также полузащитник защищал цвета киевского Динамо в сезоне 2015/16.