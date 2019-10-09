Спортинг хочет досрочно вернуть Хесе в ПСЖ

Лиссабонский Спортинг планирует распрощаться с бывшим хавбеком Реала Хесе Родригесом, права на которого принадлежат ПСЖ.

Спортинг, который арендовал Хесе Родригеса в ПСЖ на один сезон, намерена вернуть его уже в январе, сообщает AS.

Спортинг объявил имя нового главного тренера

Отмечается, что Хесе переходил в Спортинг, когда команду возглавлял Леонел Понтеш, однако 26 сентября он был отправлен в отставку. Новый тренер лиссабонцев Силаш не рассчитывает на игрока.

К слову, Хесе провел 5 матчей в составе Спортинга во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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