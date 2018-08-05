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Спортинг Хихон начал переговоры с Шахтером по трансферу Бланко Лещука, – СМИ

13:14 60 Читати українською
Спортинг Хихон начал переговоры с Шахтером по трансферу Бланко Лещука, – СМИ
Густаво Бланко Лещук / ФК Шахтер

Форвард "горняков" Густаво Бланко Лещук может продолжить карьеру в испанской Сегунде.

Хихонский Спортинг, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры в Сегунду, начал переговоры с дончанами о переходе нападающего Густаво Бланко Лещука, сообщает Sport.ua.

Спортивный директор испанского клуба ищет усиления в линию атаки и рассматривает кандидатуру аргентинца.

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Кроме этого, Лещук имеет предложения от клубов из Бразилии и Боснии.

К слову, вчера сообщалось об интересе к нападающему Шахтера со стороны Малаги.

Напомним, Густаво Бланко Лещук не заявлен Шахтером на сезон 2018/19. Контракт аргентинца с "горняками" истекает в 2020 году. Форвард перешел в Шахтер из львовских Карпат в начале 2017 года.

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