Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу, права на которого принадлежат Интеру, продолжит карьеру в Примейра-лиге.

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27-летнего игрока игрока арендовал Спортинг. Футболист будет выступать на Жозе Альваладе до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт лиссабонского клуба. В новой команде игрок выбрал себе футболку с номером 17.

Стоит отметить, что Мариу – воспитанник Спортинга. Именно с из лагеря "львов" он в августе 2016 года за 40 млн евро перешел в миланский клуб. Однако, португалец не смог проявить себя в Милане и дважды отправлялся в аренду – сначала был Вест Хэм, а затем Локомотив. Интересно, что московский клуб, который имел право первоочередного выкупа контракта, отказался платить за Жоау 18 млн евро и вернул футболиста в Интер. "Змеи" снизили ценник до 13 млн евро, однако так и не нашли желающих приобрести Мариу.

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