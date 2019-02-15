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Спортинг –​​​​​​​ Вильярреал –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча

09:15 37 Читати українською
Спортинг –​​​​​​​ Вильярреал –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча
Спортинг –​​​​​​​ Вильярреал –​​​​​​​ 0:1 / ФК Вильярреал

Спортинг дома уступил Вильярреалу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Европы. Плей-офф, 1/16 финала

Спортинг – Вильярреал – 0:1

Гол: Альфонсо, 3

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Спортинг в первом матче 1/16 финала Лиги Европы принимал испанский Вильярреал. Гости быстро открыли счет усилиями Фелипе Альфонсо. Этот гол оказался единственным во встрече и представитель Ла Лиги имеет преимущество перед ответным матчем на Эстадио де ла Керамика.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

Спортинг Лиссабон - Вильярреал: Четверг 14 февраля 2019

Спортинг Лиссабон
Матч окончен
0 : 1
Вильярреал
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Лига Европы Спортинг Лиссабон - Вильярреал Вильярреал Вильярреал Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Видеоновости
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