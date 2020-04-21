Спортдиректор Ганзы Лютый оценил перспективы Динамо и Шахтера в Бундеслиге

Легендарный олимпийский чемпион Владимир Лютый поделился мыслями относительно уровня украинской Премьер-лиги.

"По возможности стараюсь следить за чемпионатом Украины. Как минимум за Шахтером и Динамо – украинскими топ-командами. К слову, "горняки" в Бундеслиге могли бы бороться за место в тройке.

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Их последняя игра в Лиге Европы против Вольфсбурга показала это – дончане были значительно сильнее своих оппонентов. А киевляне могли бы быть середняком немецкой лиги. Все остальные команды – это вторая Бундеслига", – сказал Лютый в интервью изданию Ua-football.

Напомним, Владимир начал профессиональные выступления в 1980 году в Днепре. В 1988 году стал олимпийским чемпионом, а через год перешел в Шальке и почти всю дальнейшую карьеру играл в Германии. Сейчас 57-летний специалист работает в третьей немецкой лиге – объединяет должности спортивного директора и тренера U-19 футбольного клуба Ганза (Росток).

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