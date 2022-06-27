"Дело с Мудриком до сих пор открыто. Увидим, как оно будет развиваться. Больше сказать ничего не могу", – цитирует Рольфеса Transfermarkt.

Переход Мудрика в Байер под угрозой срыва – Шахтер планирует заработать на трансфере украинца в АПЛ или Серию А

Напомним, украинец ранее согласовал переход в лагерь "фармацевтов" – был определен срок контракта и сумма компенсации Шахтеру. Однако впоследствии "горняки" решили подзаработать на трансфере, пытаясь продать свою звезду подороже. Мудрик уже отказал Ювентусу и Милану и заверил, что хочет выступать лишь за Байер, однако финальная стадия переговоров с немцами проходит очень сложно.

К слову, команда Херардо Сеоане хочет видеть в своих рядах еще одного украинца – "фармацевты" изучают возможность подписать форварда СК Днепр-1 Артема Довбика.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися