Спортдиректор Байера пролил свет на трансфер Мудрика в Бундеслиге
Спортивный директор леверкузенцев Симон Рольфес прокомментировал возможный переход вингера Шахтера Михаила Мудрика.
"Дело с Мудриком до сих пор открыто. Увидим, как оно будет развиваться. Больше сказать ничего не могу", – цитирует Рольфеса Transfermarkt.
Переход Мудрика в Байер под угрозой срыва – Шахтер планирует заработать на трансфере украинца в АПЛ или Серию А
Напомним, украинец ранее согласовал переход в лагерь "фармацевтов" – был определен срок контракта и сумма компенсации Шахтеру. Однако впоследствии "горняки" решили подзаработать на трансфере, пытаясь продать свою звезду подороже. Мудрик уже отказал Ювентусу и Милану и заверил, что хочет выступать лишь за Байер, однако финальная стадия переговоров с немцами проходит очень сложно.
К слову, команда Херардо Сеоане хочет видеть в своих рядах еще одного украинца – "фармацевты" изучают возможность подписать форварда СК Днепр-1 Артема Довбика.
Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися